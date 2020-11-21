Для 37-летнего Жиркова матч против «Ахмата» станет четвертым за девять дней. Уткин сравнил футболиста с героем фильма «Адреналин»

С первых минут на поле выйдет 37-летний Юрий Жирков, который, несмотря на свой почтенный по меркам профессионального футбола возраст, проведет уже четвертый матч за последние девять дней. Футбольный комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале сравнил Жиркова с главным героем голливудского блокбастера «Адреналин» в исполнении Джейсона Стейтема.

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч 15-го тура чемпионата РПЛ против «Ахмата», который пройдет в субботу, 21 ноября, в Грозном.

«Жирков в стартовом составе «Зенита». Я все пытался зафиксировать образ, который давно вертится на окраине мозга, вот эта бесконечная серия — на что это похоже. Господи! Конечно, «Адреналин»! Где герой не может остановиться и только благодаря гонке еще некоторое время жив. Русский Стэтэм», — написал Уткин.

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит так: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Артём Дзюба. Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Даниил Шамкин, Леон Мусаев, Малком, Андрей Мостовой, Станислав Крапухин.

Как отметили в пресс-службе петербургского клуба, футболисты Вендел, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Данил Круговой и Магомед Оздоев не были готовы принять участие в матче и не прилетели в Грозный.

«Дриусси и Азмун продолжают тренироваться по индивидуальной программе. Магомед Оздоев и Вендел вернулись из расположения сборных с небольшими проблемами и не готовились к матчу. Данил Круговой продолжает проходить обязательный карантин после возвращения из молодёжной сборной с сомнительным тестом на COVID-19: игрок чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако согласно медицинскому регламенту клуба он изолирован от команды до получения результатов финальных тестов», — заявили в «Зените».