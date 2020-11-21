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Петербургский фигурист Коляда выиграл этап мирового Гран-при. Чемпион Европы Алиев — лишь пятый

Петербургский фигурист Михаил Коляда занял первое место на московском этапе Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ 25-летний спортсмен набрал 281,89 балла.

Серебро досталось грузину Морису Квителашвили (275,8), а бронза — еще одному петербуржцу, 18-летнему Петру Гуменнику (268,47). Действующий чемпион Европы из Петербурга Дмитрий Алиев занял лишь пятую строчку (265,11).

Михаил Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовый призёр чемпионата мира (2018), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017 и 2018), бронзовый призёр финала Гран-при (2017), двукратный чемпион (2017 и 2018) и вице-чемпион России (2016 и 2019).

В июне 2020 года Коляда сменил тренера, перейдя от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.

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