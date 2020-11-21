Петербургский фигурист Михаил Коляда занял первое место на московском этапе Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ 25-летний спортсмен набрал 281,89 балла.
Stunning performance by Mikhail Kolyada 🇷🇺 today 😍 ! #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/oY7f5ns5kh— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 21, 2020
Серебро досталось грузину Морису Квителашвили (275,8), а бронза — еще одному петербуржцу, 18-летнему Петру Гуменнику (268,47). Действующий чемпион Европы из Петербурга Дмитрий Алиев занял лишь пятую строчку (265,11).
Михаил Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовый призёр чемпионата мира (2018), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017 и 2018), бронзовый призёр финала Гран-при (2017), двукратный чемпион (2017 и 2018) и вице-чемпион России (2016 и 2019).
В июне 2020 года Коляда сменил тренера, перейдя от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.