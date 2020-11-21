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Восемь раз стреляли по BMW: полиция показала погоню во Всеволожске

Список задержанных сегодня нетрезвых водителей пополнил приезжий на БМВ. Его полицейские задержали рано утром 20 ноября в пригороде Петербурга Всеволожске. Он оказался ещё и без прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, около 5 часов утра сотрудники ГИБДД в Пугоревском проезде остановили БМВ для проверки документов. Когда полицейские приблизились, водитель внезапно нажал на газ, ударил припаркованный ВАЗ и стал набирать скорость. Полиция начала преследование, на неоднократные требования об остановке водитель не реагировал. Решили стрелять.

«В соответствии с Законом «О полиции» один из инспекторов произвел из табельного оружия восемь выстрелов по колёсам. В результате иномарку удалось остановить неподалеку от места начала погони. В результате стрельбы никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

Водителя задержали. Им оказался 33-летний уроженец Ставропольского края, нетрезвый. Водительских прав у него не было. Его доставили в отдел полиции, чтобы привлечь к административной ответственности.

В Петербурге минувшей ночью проходил рейд «Нетрезвый водитель». «Фонтанка» рассказывала о некоторых его «героях».

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Комментарии (6)

Zloi_prohozhiy
С таким качеством видео лучше бы не позорились, выкладывая. Первые телефоны в разы лучше снимали
dragvs
Хорошо что поймали наркомана, мог убить кого-нибудь
читатель№1
спасает то, что орки оказались синими, а так смотрим: поиграть в гонки с дпс - 500 р, если во время гонок сбил человека насмерть - 2 году условно, двух и выше 2-3 года колонии-поселения. Не умышленно ведь! а вот синими: просто поиграть в гонки: 500р + 20к - лишение, не особо, но ощутимо, за автоубийство - 8 как Ефремову. Поэтому клоунам (привет бмв-исту Стефану) играть в гонки с мвд нужно исключительно трезвыми: это дешево и в случае трупов безнаказанно
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