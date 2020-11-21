Список задержанных сегодня нетрезвых водителей пополнил приезжий на БМВ. Его полицейские задержали рано утром 20 ноября в пригороде Петербурга Всеволожске. Он оказался ещё и без прав.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, около 5 часов утра сотрудники ГИБДД в Пугоревском проезде остановили БМВ для проверки документов. Когда полицейские приблизились, водитель внезапно нажал на газ, ударил припаркованный ВАЗ и стал набирать скорость. Полиция начала преследование, на неоднократные требования об остановке водитель не реагировал. Решили стрелять.
«В соответствии с Законом «О полиции» один из инспекторов произвел из табельного оружия восемь выстрелов по колёсам. В результате иномарку удалось остановить неподалеку от места начала погони. В результате стрельбы никто не пострадал», — отмечается в сообщении.
Водителя задержали. Им оказался 33-летний уроженец Ставропольского края, нетрезвый. Водительских прав у него не было. Его доставили в отдел полиции, чтобы привлечь к административной ответственности.
В Петербурге минувшей ночью проходил рейд «Нетрезвый водитель». «Фонтанка» рассказывала о некоторых его «героях».