Список задержанных сегодня нетрезвых водителей пополнил приезжий на БМВ. Его полицейские задержали рано утром 20 ноября в пригороде Петербурга Всеволожске. Он оказался ещё и без прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, около 5 часов утра сотрудники ГИБДД в Пугоревском проезде остановили БМВ для проверки документов. Когда полицейские приблизились, водитель внезапно нажал на газ, ударил припаркованный ВАЗ и стал набирать скорость. Полиция начала преследование, на неоднократные требования об остановке водитель не реагировал. Решили стрелять.