Ещё две истории с рейда «Нетрезвый водитель», который проходил в Петербурге в ночь на 21 ноября, рассказывает «Дорожный инспектор». Оба задержания провели инспекторы отдельного батальона ДПС № 1 ГИБДД.
Около 4:00 на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы инспекторы для проверки остановили каршеринговый Smart. Как оказалось, не зря. В салоне находилось четыре человека, чувствовался сильный запах алкоголя. Водитель, молодой человек 1999 года рождения, «надул» 0,510 мг/л. Он собирался стать полицейским в одном из районов СПб, но после этого случая дорога в правоохранительные органы ему будет закрыта.
Парня ждут лишение прав на 1,5 года, штраф в 30 000 рублей по статье 12.8 КоАП и штраф от каршерингового сервиса в 150 000 рублей. Поездка на такси ему обошлась бы примерно в 600 рублей, отмечает «Дорожный инспектор».
До этого, около часа ночи, на пересечении набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе был остановлен ВАЗ. Несмотря на изрядную дозу алкоголя (0,868 мг/л), водитель, мужчина 1994 года рождения, вёл себя позитивно и дружелюбно. Внешне совсем не было похоже, что он выпил. Свой поступок он объяснил конфликтом в семье.
За ночь в Петербурге было задержано несколько водителей в состоянии опьянения. «Фонтанка» писала о двух из них.