Ещё две истории с рейда «Нетрезвый водитель», который проходил в Петербурге в ночь на 21 ноября, рассказывает «Дорожный инспектор». Оба задержания провели инспекторы отдельного батальона ДПС № 1 ГИБДД.

Около 4:00 на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы инспекторы для проверки остановили каршеринговый Smart. Как оказалось, не зря. В салоне находилось четыре человека, чувствовался сильный запах алкоголя. Водитель, молодой человек 1999 года рождения, «надул» 0,510 мг/л. Он собирался стать полицейским в одном из районов СПб, но после этого случая дорога в правоохранительные органы ему будет закрыта.