Сначала каршеринг, потом «Мерседес» с красивым номером: в Петроградском районе Петербурга двух пьяных водителей задержали в одном и том же месте с разницей в несколько минут. В обоих случаях водители надеялись сбежать, но погоня быстро заканчивалась на тупиковой улице. Как сообщает «Дорожный инспектор», ночью 21 ноября во время рейда «Нетрезвый водитель» на перекрёстке Новоладожской улицы и улицы Красного Курсанта инспекторы ДПС решили проверить Nissan «Яндекс.Драйва». Водитель на взмах палочки не отреагировал, и началась погоня. Она была короткой, так как беглец заехал на тупиковую улицу — Среднюю Колтовскую. Там у дома 9–11 в полночь его задержали.

Мужчина 1980 года рождения отказался освидетельствоваться на месте. Пришлось ехать к медикам, где он «надул» 0,328 мг/л. «Раньше меня не ловили в нетрезвом состоянии. Первый раз такое. Была интересна процедура у врача», — цитирует водителя «Дорожный инспектор». Ошибку свою мужчина признал, отметив, что совершил глупый поступок.

В ГИБДД оформили протоколы по части 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по статье 12.25 КоАП РФ (неостановка). Итогом станет лишение прав на 1,5 года, штраф в 30 тысяч рублей и штраф от «Яндекс.Драйва» в 100 000 рублей.

Спустя 20 минут почти то же самое проделал мужчина 1968 года рождения на Mercedes GLC 220 с «красивым» номером «111». Он не остановился по требованию инспектора ДПС ОГИБДД по Петроградскому району, началась погоня по Пионерской улице, которая завершилась на Средней Колтовской, 9–11. «Представьте удивление инспекторов, оформлявших водителя каршеринга, когда прямо к ним влетает процессия с новым нетрезвым водителем», — пишет «Дорожный инспектор».

