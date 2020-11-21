Фото: из личного архива

Бодифитнес — это разновидность бодибилдинга, где акцент делается не на размере мышц, а на пропорциональном и гармоничном развитии тела. По словам Надежды Петровой, заниматься бодифитнесом можно даже после 50 лет. Было бы желание и силиконовая грудь. Ну или хотя бы специальный купальник. — Вам 40 лет, вы 25-кратная чемпионка по бодифитнесу, а на днях еще и бабушкой стали. Главный вопрос нашего разговора: как у вас все это получилось?

— Говорят, что 40 лет — это определенный рубеж в жизни, но я его как-то не почувствовала. Рубежом для меня стал возраст где-то 32–33 года. Я тогда поняла, что сделала в своей жизни все, что я хотела сделать. Я побывала во всех странах, в которых я хотела побывать. У меня выросла дочь. То есть у меня был определенный план на жизнь, и я его выполнила. В итоге до 34 лет у меня был психологически провальный период. Я не понимала, что мне делать, зачем я столько работаю, что я дальше буду делать. Жизнь как будто закончилась. И примерно в этот момент я пришла в зал. Это было, видимо, тем, что мне и было нужно, — спорт, выступления, победы.



— Что вас сподвигло на это?

— Хотела быть красивой, чтобы был пресс. Стала заниматься. Стали появляться какие-то мышцы. Тело стало очень быстро меняться. И ко мне стали подходить люди в зале, которые видели меня, какой я была, когда только пришла, и спрашивать: ты что, готовишься к каким-то соревнованиям? Я отвечала, что просто занимаюсь для собственного удовольствия. Но мысль о том, что, возможно, мне действительно стоит попробовать выступать, у меня в голове засела. В своих первых соревнованиях я приняла участие где-то через год после того, как впервые пришла в зал. Это произошло в 2015 году, в Нижнем Новгороде. Я поехала туда практически вслепую: я не знала номинации, не знала, какая должна быть форма, чтобы бороться за призовые места. И сразу заняла там второе место. С этого у меня началась череда соревнований: два года я выступала без остановок. В сезон у меня было по 7–9 турниров.



Фото: из личного архива Фото: из личного архива Фото: из личного архива Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

— Есть мнение, что бодибилдинг — это вообще не спорт, так как это история не про «быстрее, выше, сильнее».



— Просто это не олимпийский вид спорта, поэтому так думают. Но вы придите в зал и посмотрите, как люди здесь тренируются. Как это может быть не спортом?

— Потому что в этом больше от конкурсов красоты, чем от олимпиады.

— Тогда можно сказать, что и шахматы не спорт. Нет, это спорт. Это спорт красивых людей и их красивых тел.



— Краситься обязательно перед выступлением?

— Да, и это прописано в регламенте. Мальчики, кстати, тоже на соревнованиях и брови красят, и губы. Но это только для того, чтобы судья мог их как-то выделить из толпы, чтобы лицо было видно.

— Бывают такие девочки, которые не красятся?

— Нет, таких не бывает. Каждая девочка перед выходом на сцену должна прическу сделать, макияж, уметь улыбаться глазами, уметь показать, что она королева. И это все отрабатывается отдельно.

— С силиконовой грудью выступают?

— Практически все выступают с силиконовой грудью. Потому что грудь — это жир, а когда женщина «сушится», жир уходит отовсюду, и из груди тоже. А внешний вид, как вы уже могли понять, очень важен. Но делать грудь не обязательно. Есть специальные купальники с подкладками. У девочки может быть «минус первый» размер, но на сцену она выйдет с огромной грудью. И никто не заметит подвоха.



видео: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

— У вас какая грудь?

— Силиконовая. Делала в Петербурге. Я этого не стесняюсь и не скрываю. Поэтому могу говорить об этом совершенно спокойно. А чего скрывать, если это такой спорт? У меня девять соревнований в один сезон, и к каждому я должна «высушиться». Как я буду выходить на сцену без груди? Я не могу себе этого позволить.

— Долго шли к тому, чтобы сделать грудь?

— Нет. Я копила деньги на машину. Потом мне машину подарили, и я решила пойти и сделать себе грудь. И сделала. Это была такая моя прихоть.

— То есть на решение судей влияет не только размер и формы мышц, но и еще и то, наклеены ли ресницы и есть ли грудь?

— Обязательно. У девочки, которая красивее на лицо, больше шансов занять призовое место, чем у той, которая с таким же телом, но пострашнее. И любая девочка, даже если она не большая красавица в обычной жизни, на сцену выходит в максимально ярком макияже. Их порой родственники не узнают, когда они выходят из гримерных. В бодифитнесе сейчас красота лица очень важна. Страшилки первыми уже не становятся.



— Какой ваша жизнь была до того, как вы пошли в тренажерный зал?

— Я работала в салоне красоты, наращивала ногти. Да ничего особенного я не делала. Я не танцевала, не тренировалась, не занималась дома. Как обычный человек — утром уходила на работу, приходила домой, готовила ужин, гуляла с друзьями. Спортом не занималась никогда, если не считать цирковой студии, куда меня отдала мама и которую я благополучно бросила через три месяца. Родители у меня тоже спортом особо не занимались — мама на фабрике «Рассвет» работала, а папа — в компании по продаже телефонов.



фото до спортзала Фото: из личного архива фото до спортзала Фото: из личного архива

— Как ваша дочь реагировала на то, что вы так активно занялись спортом?

— Никак. У нее своя жизнь. Она занимается учебой. Надеюсь только, что она гордится мной. Был момент, когда она сама стала ходить в тренажерный зал, чтобы похудеть. Она только спрашивала у меня какие-то упражнения. Я ей показывала, она потом самостоятельно в зале повторяла.

— Чем вы сейчас зарабатываете на жизнь?

— Так сложилось, что из салона красоты я ушла. Теперь работаю тренером. Я всегда в зале. Уже тренирую своих спортсменов — мальчиков и девочек, которые уже занимали места в России и Европе.



— И к другим вашим достижениям. Как вы стали бабушкой в 40?

— Я родила в 16 лет. Это был осознанный шаг, когда уже состояла в браке. Муж был старше меня на семь лет. Я специально спрашивала у мамы разрешение, и мама разрешила мне выйти в таком возрасте замуж. Ее даже приглашали в загс, чтобы она лично подтвердила свое согласие. Никаких проблем из-за разницы в возрасте с мужем не возникало. Меня никто не отговаривал. Все с пониманием отнеслись. Мне говорили: ну, хочется тебе замуж — иди, хочется ребенка — ну, рожай. В итоге мы прекрасно прожили с мужем семь лет, пока не развелись. Родила я уже после школы. В тот момент училась на продавца-кассира, но из-за рождения дочери пришлось оставить это дело.

— Когда продолжили заниматься собственной жизнью?

— Когда дочь пошла в 8–9-й класс, наверное. Закончила один институт, потом получила второе высшее образование и много-много всяких сертификатов о дополнительном образовании. Чтобы стать тренером, мне тоже пришлось учиться — заканчивать многочисленные курсы, семинары. 8–9-й класс — это такое время, когда ты ребенку уже не нужен постоянно. Ребенок уже сам все знает. Только какая-то помощь, о которой он сам просит, и все. Как-то воспитывать в этом возрасте уже не получается. Но я особо уже и не пыталась. Мы с ней были уже такие подружки. В каких-то вопросах я даже могу с ней посоветоваться. Она, например, как-то ко мне пришла и сказала: «Мам, я познакомилась с мальчиком и хочу уехать пожить в другой город». — «Да, съезди. Понравится — останешься. Не понравится — ты всегда можешь вернуться». Она уехала в Ярославль, там они поженились и потом вернулись обратно в Петербург.



— Во сколько она сама вышла замуж?

— В 21, сейчас ей уже 24. Я ей сказала: «Жизнь длинная. Хочешь — попробуй. Что-то не получится — разведешься». А зачем я буду запрещать? От этого никакой пользы — только поругаемся. Пуская сама набивает шишки. Я ей только с детства говорила, чтобы она не выходила замуж за водителей и грузчиков: «Нужен в очках и умный, иначе самой придется работать». В итоге муж у нее очень хороший. Наверное, она что-то все-таки поняла. Я до сих пор в шоке от того, что стала бабушкой. Пока не свыклась со своей новой ролью. Смотрю на себя в зеркало и не могу в это поверить. Ну какая я бабушка? Хотя я сразу сказала, что я буду баловать внука. Ругают пусть мама с папой, учат пусть мама с папой. Я буду гулять и играться. Кардио с коляской — почему бы и нет? Я на самом деле счастлива, что я дожила до этого. Надеюсь, я сумею дожить еще и до правнуков.

— Планируете ли продолжать выступать на соревнованиях?

— Пока у нас соревнования не проходят из-за пандемии. Но в будущем я планирую опять выйти на сцену и продолжить свою профессиональную карьеру. Я знаю тетенек, которые продолжают выступать и в 55–58 лет. В Питере я видела одну 52-летнюю женщину, которая выступает в категории «бикини». Когда она выходит на сцену, по ней не скажешь, что ей 52. Макияж и прическа уравнивают всех девочек. И на самих соревнованиях возраст тоже никто не озвучивает.

— Знакомятся ли с вами на улице молодые люди?

— На улице такого почти не бывает. У меня такая внешность, что ко мне просто так не подойдешь. Все как-то боятся. В соцсетях очень много пишут, но я либо вообще не отвечаю, либо заношу в черный список особо настойчивых. Просто мне это не особо интересно.

— Как не стареть душой и телом?

— Первое — заниматься спортом. Второе — не смотреть телевизор и поменьше читать все, что пишут в интернете. Думать только своей головой. Люди очень быстро впитывают информацию из соцсетей, а там пишут что угодно. Времени на то, чтобы подумать самим, не остается.

— С высоты прожитых лет, как вы можете ответить на вопрос: рожать или сначала делать карьеру?

— Если перед женщиной стоит выбор — семья или карьера, в первую очередь нужно выбирать карьеру. Потому что у женщины, которая хочет семью, такого выбора просто не стоит. Женщина по природе своей не должна чего-то хотеть достигать. Достигать должен хотеть мужчина. У женщины другая функция. Женщина создана для того, чтобы создавать семью, детей рожать, но никак не задумываться о том, что она должна как-то преуспеть в карьере. Семья важнее любой карьеры. Женщина должна уметь борщ сварить, накраситься, за мужем поухаживать с утра перед тем, как он пошел на работу. Я вот знаю женщин-дальнобойщиц, но, на мой взгляд, это противоестественно. Возьмите мой пример. Я создала семью, а потом, когда уже делать стало нечего, занялась собой. Но сейчас таких мало. Девушки сейчас вообще не спешат выходить замуж, рожать детей. Когда начинают встречаться с мужчиной, они смотрят, сколько у него денег, богатые ли у него родители. На то, какими внутренними качествами обладает этот мужчина, они не думают. Я такие разговоры слышу повсюду — в тренажерном зале, кафе, и это страшно.

Беседовал Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»

