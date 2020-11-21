Медикам, работающим с ковидными больными, обещано 7,7, млрд руб. отпускных

Правительство России собирается выделить более 7,7 млрд руб. на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, борющимся с коронавирусом.
Как сообщает 21 ноября ТАСС, об этом говорится в подготовленном Минздравом проекте распоряжения кабмина, согласованном с Минфином. «Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 7,715 млрд рублей в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку», — цитирует агентство документ.
В июле правительство решить выделить на эти цели более 5 млрд руб.: врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам власти. С начала пандемии специалистам, работающим с ковидными больными, выделяют специальные доплаты в 25–80 тыс. руб. в месяц, полностью освобождённые от НДФЛ.
Сегодня в России зафиксирован новый рекорд по количеству заражённых — 24 822 человека за сутки. В Петербурге тоже рекорд — 2476 новых заболевших коронавирусом.