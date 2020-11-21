Автолюбителям разрешили самостоятельно собирать аптечку

С 1 января 2021 года российские водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки. Их можно будет комплектовать самостоятельно в соответствии с требованиями Минздрава. О соответствующем приказе министерство сообщило 21 ноября. Инструкцию можно скачать на его сайте.

Аптечки, выпущенные до 2021 года, можно продавать и использовать, пока не истечёт срок годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», — отмечается в сообщении Минздрава.