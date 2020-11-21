Глухая пробка в пустом городе. Фура составила компанию легковым машинам и перекрыла Московское шоссе

Массовое ДТП утром 21 ноября вызвало многокилометровую пробку на Московском шоссе.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в «Яндекс.Картах», несколько автомобилей столкнулись на шоссе у пересечения с Курьерским проездом в направлении города. Фуру развернуло поперёк дороги, и она полностью перекрыла движение, образовалась, по словам автомобилистов, «глухая пробка».
Очевидица Катя рассказывает, что изначально столкнулись три легковые машины. «Не знаю, что случилось у виновника аварии, который всех «побил», но было страшно. Потом присоединилась фура и перекрыла обе полосы в сторону города», — пишет Катя. По её словам, люди не пострадали, только «железо».
Ещё в 8:44 на месте была длинная пробка. Сейчас она рассосалась. Загруженность дорог в Петербурге, по данным «Яндекса» на 10:45, составляет 1 балл, что на 1 балл меньше, чем обычно в это время в субботу.