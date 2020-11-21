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«Девушка в шоке, водитель расстроен». В Купчино «Солярис» сбил беременную и врезался в неработающий светофор

Скользкая дорога и неработающий светофор свели автомобиль и пешехода во Фрунзенском районе Петербурга 20 ноября. Машину остановил столб, сбитую девушку увезли в больницу.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы около четырёх часов дня. По словам очевидцев, водитель «Хёндэ Солярис» не справился с управлением на скользкой дороге и сбил беременную девушку.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В соцсетях отмечают, что пострадавшей 16 лет, она переходила дорогу по пешеходному переходу, но светофор на перекрёстке не работает с полудня. Именно он и остановил «Солярис».

«Повезло, что рядом оказался экипаж полиции, и скорая приехала через 10 минут буквально», - рассказывают в комментариях, добавляя, что водитель был трезв, адекватен, «расстроен и не сопротивлялся», а девушка «в шоке, но без видимых переломов».

Как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали сотрясение мозга.

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Комментарии (3)

carkorea
16 лет... беременная ??? Родители куда смотрели ?? А образование ???
rybalka
Беременная девушка. Жаренный лёд. Грамотный журналист. Оксюмороны - они такие...
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