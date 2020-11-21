Скользкая дорога и неработающий светофор свели автомобиль и пешехода во Фрунзенском районе Петербурга 20 ноября. Машину остановил столб, сбитую девушку увезли в больницу.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы около четырёх часов дня. По словам очевидцев, водитель «Хёндэ Солярис» не справился с управлением на скользкой дороге и сбил беременную девушку.
В соцсетях отмечают, что пострадавшей 16 лет, она переходила дорогу по пешеходному переходу, но светофор на перекрёстке не работает с полудня. Именно он и остановил «Солярис».
«Повезло, что рядом оказался экипаж полиции, и скорая приехала через 10 минут буквально», - рассказывают в комментариях, добавляя, что водитель был трезв, адекватен, «расстроен и не сопротивлялся», а девушка «в шоке, но без видимых переломов».
Как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали сотрясение мозга.