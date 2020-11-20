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Российские военные создали закрытое информационное пространство «Портал»

Российские военные создали закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти. Система называтся «Портал», рассказал 20 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С субъектами Российской Федерации налажен информационный обмен через систему «Портал». Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

Шойгу отметил, что система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Для входа надо набрать: "Слоны идут на водопой".
ProstoZloy
Стесняюсь спросить: на элементной базе какого вероятного противника создано сие "портальство"?
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