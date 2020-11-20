«Фонтанке» стало интересно узнать больше об умном четвероногом помощнике. В этом нам помог шеф Зоррика — старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы майор полиции Андрей Дмитрик, стоящий на страже правопорядка уже 19 лет.

«Зорро уже пять лет. Ранее он состоял на службе ППСП Пушкинского района. Летом его передали мне, а в июле пёс прошёл переподготовку по направлению «розыск по запаховым следам человека». Он неоднократно был задействован на местах происшествий, в том числе неоднократно выезжал на разыскные мероприятия со Следственным комитетом, но последний выезд стал одним из самых результативных», — рассказал майор Дмитрик.

