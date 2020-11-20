«Фонтанке» стало интересно узнать больше об умном четвероногом помощнике. В этом нам помог шеф Зоррика — старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы майор полиции Андрей Дмитрик, стоящий на страже правопорядка уже 19 лет.
«Зорро уже пять лет. Ранее он состоял на службе ППСП Пушкинского района. Летом его передали мне, а в июле пёс прошёл переподготовку по направлению «розыск по запаховым следам человека». Он неоднократно был задействован на местах происшествий, в том числе неоднократно выезжал на разыскные мероприятия со Следственным комитетом, но последний выезд стал одним из самых результативных», — рассказал майор Дмитрик.
Звания служебным собакам не дают, а грамоты им без надобности, однако Зорро поощрение явно заслужил после поимки преступников.
«Лично я скормил ему полпачки сосисок», — отметил старший инспектор-кинолог.
Андрей Дмитрик также рассказал «Фонтанке», как вёлся поиск грабителей.
«При выезде на место происшествия потерпевший указал нам точку, где его ограбили. Он четко указал место, направление отхода. Собака понюхала место, где они стояли, подхватила запах и по направлению пошла работать. Сложность была с переходом улицы, но в 4 утра там движения почти никакого, поэтому проблем не возникло», — рассказал сотрудник Центра кинологической службы.
Ограбление, о котором идёт речь, произошло на Пискарёвском проспекте. Жители Чеченской республики, представившись сотрудниками угрозыска и угрожая расправой, отобрали у 18-летнего юноши 15 тысяч рублей. Зорро довёл полицию прямо до квартиры злоумышленников за Замшиной улице.