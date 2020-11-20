Зорро нашёл пахучих лжесотрудников уголовного розыска, ограбивших петербуржца

Служебная собака по кличке Зорро отличилась в поимке преступников в Калининском районе Петербурга. Она довела полицию прямо до дверей предполагаемых грабителей.
Как стало известно «Фонтанке», около двух часов ночи в дежурную часть главка полиции поступило сообщение об ограблении у дома 24 по Пискарёвскому проспекту. Звонил 18-летний юноша, он рассказал, что у школы №138 к нему подошли двое неизвестных. Они представились сотрудниками уголовного розыска, при этом никаких удостоверений не показали. Мужчины, угрожая расправой, потребовали у петербуржца 15 тысяч рублей. Он не стал рисковать и отдал деньги, после чего лжесотрудники полиции скрылись.
Около пяти утра служебная собака по кличке Зорро привела оперативников к одной из квартир дома 26 по Замшиной улице, в которой были задержаны жители Чеченской республики. Одному из них 24 года, другому — 23.
Оба «гастролёра» помещены изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.