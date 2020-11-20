ВОЗ не рекомендовала лечить ковидных больных одним из известных препаратов

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, заявила группа международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.
Как передаёт 20 ноября РИА Новости, по оценке экспертов ВОЗ, пока нет никаких доказательств того, что препарат приближает выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства для лечения пациентов в тяжёлом состоянии. Но роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.
Четыре международных исследователя сравнили несколько препаратов от COVID-19 с участием более семи тысяч пациентов. После изучения всей информации эксперты ВОЗ пришли к выводу, что «ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения». При этом эксперты высказались за дальнейшие исследования ремдесивира.