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ВОЗ не рекомендовала лечить ковидных больных одним из известных препаратов

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, заявила группа международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.

Как передаёт 20 ноября РИА Новости, по оценке экспертов ВОЗ, пока нет никаких доказательств того, что препарат приближает выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства для лечения пациентов в тяжёлом состоянии. Но роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.

Четыре международных исследователя сравнили несколько препаратов от COVID-19 с участием более семи тысяч пациентов. После изучения всей информации эксперты ВОЗ пришли к выводу, что «ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения». При этом эксперты высказались за дальнейшие исследования ремдесивира.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что препараты ремдесивир и интерферон показывают «слабую эффективность» при лечении больных коронавирусной инфекцией.

При этом в середине ноября в журнале EMBO Molecular Medicine был опубликованы результаты исследований новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2, которая показала успех. Объединив эти два вещества, исследователи добились двойного эффекта: снизили вирусную нагрузку и уменьшили распространение вируса на близлежащие клетки. Кроме того, это позволило сократить дозу обоих препаратов, что сделало их применение более безопасным.

В конце октября Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19, в которые включил ряд препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

Для профилактики заболевания среди здоровых людей и пациентов из групп риска ведомство посоветовало использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир. В случае единичного контакта с зараженным коронавирусом Минздрав рекомендовал применять гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон-альфа вместе с умифеновиром.

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