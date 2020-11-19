В Петербурге кончается резерв ковидных коек. Рост числа госпитализаций стабилизировался

В Петербурге заканчивается резерв мест для ковидных пациентов. Как сообщил 19 ноября глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в ходе телемарафона «Спасибо» в эфире телеканала «78», сейчас больных с коронавирусом и пневмониями принимают 20 городских и федеральных стационаров на 23 площадках, в них развернуты 11 тысяч коек. Свободно 10%.



Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что всего у города 12 тысяч коек. Временный госпиталь в «Ленэкспо» добавит городу сверх этого 2,5 тысячи. Кроме того, заложены четыре новых стационара-трансформера на 1200 коек, которые введут в декабре.

