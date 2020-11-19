В Петербурге кончается резерв ковидных коек. Рост числа госпитализаций стабилизировался

В Петербурге заканчивается резерв мест для ковидных пациентов. Как сообщил 19 ноября глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в ходе телемарафона «Спасибо» в эфире телеканала «78», сейчас больных с коронавирусом и пневмониями принимают 20 городских и федеральных стационаров на 23 площадках, в них развернуты 11 тысяч коек. Свободно 10%.
Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что всего у города 12 тысяч коек. Временный госпиталь в «Ленэкспо» добавит городу сверх этого 2,5 тысячи. Кроме того, заложены четыре новых стационара-трансформера на 1200 коек, которые введут в декабре.
Несмотря на сохраняющийся рост заболеваемости, власти Петербурга видят «стабилизацию в количестве госпитализаций», сказал Лисовец. По его словам, в больницы попадают в основном тяжелые пациенты. За прошлую неделю их число выросло на 8%. «За последние три дня темп снизился еще. Мы с надеждой смотрим, что в ближайшее время выйдем на плато», - отметил глава комздрава.
Ранее о выходе на плато по госпитализациям также сообщил экономический вице-губернатор Евгений Елин.