Беглов доложил Путину о «некритической ситуации» с коронавирусом в Петербурге. Еще вчера оценка была противоположной

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в Северной столице. Встреча прошла 3 ноября на борту ледокола «Виктор Черномырдин».



«Мы перешли рубеж, к сожалению, 900 человек. Это для Петербурга такая не критическая, но сложная цифра», — сказал губернатор, отвечая на вопрос президента о суточной заболеваемости.

Доклад губернатора превратился из монолога в полноценный диалог: президент часто перебивал Александра Беглова, задавал уточняющие вопросы.