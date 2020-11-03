Беглов доложил Путину о «некритической ситуации» с коронавирусом в Петербурге. Еще вчера оценка была противоположной
Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в Северной столице. Встреча прошла 3 ноября на борту ледокола «Виктор Черномырдин».
«Мы перешли рубеж, к сожалению, 900 человек. Это для Петербурга такая не критическая, но сложная цифра», — сказал губернатор, отвечая на вопрос президента о суточной заболеваемости.
Доклад губернатора превратился из монолога в полноценный диалог: президент часто перебивал Александра Беглова, задавал уточняющие вопросы.
Еще вчера Александр Беглов оценивал ситуацию иначе. «За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения», — пригрозил он 2 ноября в эфире «Радио России».
По словам Беглова, на сегодняшний день в Петербурге коронавирусных больных принимает 21 стационар, где развернуто 7913 коек. Занято 80%. «Резерв есть. Мощности до 12 тысяч коек, плюс помог «Газпром» — безвозмездно передал «Ленэкспо», и там разместили 2,5 тысячи», — сказал Беглов. Кроме того, город заложил 4 новых стационара-трансформера. «В декабре мы их введем, это даст еще 1200 коек», — отметил глава города.