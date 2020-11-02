Беглов пригрозил жесткими ограничениями в Петербурге. Заболевших «критически много»

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших, и если горожане не будут соблюдать требования, то придется вводить жесткие ограничения.



«Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения. Мы должны научиться жить в новых условиях. Мы должны ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих», — сказал Беглов 2 ноября в эфире «Радио России».