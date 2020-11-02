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02.11.2020 18:29
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Беглов пригрозил жесткими ограничениями в Петербурге. Заболевших «критически много»

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших, и если горожане не будут соблюдать требования, то придется вводить жесткие ограничения.

«Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения. Мы должны научиться жить в новых условиях. Мы должны ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих», — сказал Беглов 2 ноября в эфире «Радио России».

Ранее Александр Беглов говорил, что использование средств защиты поможет избежать нового локдауна в Петербурге и позволит ограничиться лишь локальными ограничениями.

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Комментарии (59)

Алексей Иванов
Прежде чем винить Беглова, почитайте комментарии. У нас народ такой: маски у них намордники, а аналитики и вирусологи каждый первый - своё Очень Важное Мнение есть у каждого. Вот к народу и вопросы, народ и получит то, что заслужил.
***_555
А слабО организовать массовое тестирование?
Frank007
В Турцию как летали так и летают. А Попова сегодня сказала, что 90% заразы от туда. Да и спутник 5 упал, так и не вышел на орбиту. Кто то лавирует свои интересы. Могли бы и за время карантина списать жкх, но нет же. Теперь, учиться надо дома, работать дома, болеть тоже дома, а дома умер, так вещи тело сам и при этом за то что дома надо ещё самому платить.
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