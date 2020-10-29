Беглов про локальные ограничения в Петербурге: «люди должны зарабатывать»
Губернатор Александр Беглов заявил, что использование средств защиты поможет избежать нового локдауна в Петербурге и ограничиться лишь локальными ограничениями.
«Здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте. Будем ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора. Решения принимаются с учетом меняющейся обстановки. От эпидемии страдают все. Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Люди должны зарабатывать», — заявил градоначальник 29 октября в эфире канала 78.
Он напомнил, что для контроля за соблюдением стандартов безопасности создан ситуационный центр Проверки проходят во всех 18 районах города. В первую очередь, проверяют магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, наземный транспорт, такси и метро.
В проверках задействовано 260 сотрудников ИОГВ, администраций районов, подведомственных учреждений.
«Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», — подытожил губернатор.