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29.10.2020 22:30
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Беглов про локальные ограничения в Петербурге: «люди должны зарабатывать»

Губернатор Александр Беглов заявил, что использование средств защиты поможет избежать нового локдауна в Петербурге и ограничиться лишь локальными ограничениями.

«Здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте. Будем ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора. Решения принимаются с учетом меняющейся обстановки. От эпидемии страдают все. Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Люди должны зарабатывать», — заявил градоначальник 29 октября в эфире канала 78.

Он напомнил, что для контроля за соблюдением стандартов безопасности создан ситуационный центр Проверки проходят во всех 18 районах города. В первую очередь, проверяют магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, наземный транспорт, такси и метро.

В проверках задействовано 260 сотрудников ИОГВ, администраций районов, подведомственных учреждений.

«Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», — подытожил губернатор.

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