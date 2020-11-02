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02.11.2020 10:55
74
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Ковидная статистика в Петербурге поставила новый рекорд. Число заболевших превысило 900

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 923 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает 2 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 896 заражений.

В целом по России — 18 257 новых случаев в 84 регионах. Это меньше, чем вчера (18 665 случаев). Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве (4 796 человек).

За время эпидемии COVID-19 в стране заболели 1 655 038 человек, вылечились 1 236 033. За последние сутки в связи с выздоровлением от инфекции выписаны 10 360 человек.

За последние сутки в Петербурге, по данным городского штаба, на коронавирус обследованы 21 507 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3760 человек, в том числе 57 в обсерваторе, 2452 на самоизоляции и 1251 человек контактный. Обработано 350 связанных с ковидом вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122». Если необходима помощь волонтеров, звоните на горячую линию по телефону: 8–800–200–34–11.

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Комментарии (74)

Баба Нюра
Ну что, перевалило за 900. Александр Дмитриевич, я правильно вас понимаю, что оснований вводить ограничения по-прежнему нет? Что единственный декларируемый вами способ приормозить рост заражений, это носить маски? Но то, как их носят (или не носят) вы тоже контролировать не собираетесь?

И я правильно вас поняла, что линия партии и правительства заключается в том, что экономика ценнее человеческих жизней?
263967951
А другим ничем уже не болеют ?
А плановые могут подыхать?
Зато проезд с 1 января увеличии! Вот она ! Единая Россия!
NaNiNo
Мне кажется, что рано или поздно мы все переболеем, раз такая заразная болячка. Не получится спрятаться. Правительство со своей стороны должно было обеспечить адекватную медицинскую помощь в нужных количествах, что, на мой взгляд, не сделано. Тесты опять же народ просто выбивает из врачей или делает самостоятельно, при этом непонятно, эти тесты хоть где-то учитываются? Кто-то следит за тем, что при положительном тесте в частной клинике человек сидит дома? Кто отслеживает, что он вылечился? Никто. При этом тыкают в нос этими масками (есичо, я ношу, но не верю в эффективность этой меры). Тратят время и деньги на запугивание, а не на реальную помощь
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