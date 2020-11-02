Ковидная статистика в Петербурге поставила новый рекорд. Число заболевших превысило 900
В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 923 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает 2 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 896 заражений.
В целом по России — 18 257 новых случаев в 84 регионах. Это меньше, чем вчера (18 665 случаев). Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве (4 796 человек).
За время эпидемии COVID-19 в стране заболели 1 655 038 человек, вылечились 1 236 033. За последние сутки в связи с выздоровлением от инфекции выписаны 10 360 человек.
За последние сутки в Петербурге, по данным городского штаба, на коронавирус обследованы 21 507 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3760 человек, в том числе 57 в обсерваторе, 2452 на самоизоляции и 1251 человек контактный. Обработано 350 связанных с ковидом вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122». Если необходима помощь волонтеров, звоните на горячую линию по телефону: 8–800–200–34–11.