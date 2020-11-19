Вице-губернатор Елин: Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных. Об этом 19 ноября сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
«Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг, что после этого мы вниз пойдем», — сказал он в ходе телемарафона «Спасибо» в эфире канала «78».
При этом, по его словам, власти вынуждены готовиться к иному сценарию. «Коронавирус — это один из видов вирусной инфекции. Мы знаем, что вирусная инфекция развивается по одному и тому же сценарию: осенью вирус приходит и до весны остается с нами. Будет ли потом повторение, сможем ли отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет — на сегодняшний день из области предположений. Готовимся мы к тому, что до весны в этой ситуации придется жить», — пояснил он.
Накануне в Петербурге выявили 2,3 тысячи больных коронавирусом. Число новых случаев удвоилось за последние две недели. Но комитет по здравоохранению заметил замедление темпов роста. Показатель госпитализаций Смольный не раскрывает на регулярной основе. Неделю назад чиновники говорили, что количество за неделю вырастает на 17%. «Фонтанка» подсчитывала, что такими темпами места в больницах закончатся примерно во второй декаде декабря. Но медицинский блок обещал быстрее выписывать пациентов и лечить больше людей на дому.