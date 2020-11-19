Вице-губернатор Елин: Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных

Петербург вышел на плато по госпитализации коронавирусных больных. Об этом 19 ноября сообщил вице-губернатор Евгений Елин.



«Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг, что после этого мы вниз пойдем», — сказал он в ходе телемарафона «Спасибо» в эфире канала «78».

При этом, по его словам, власти вынуждены готовиться к иному сценарию. «Коронавирус — это один из видов вирусной инфекции. Мы знаем, что вирусная инфекция развивается по одному и тому же сценарию: осенью вирус приходит и до весны остается с нами. Будет ли потом повторение, сможем ли отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет — на сегодняшний день из области предположений. Готовимся мы к тому, что до весны в этой ситуации придется жить», — пояснил он.