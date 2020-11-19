Глава Роспотребнадзора: Ухудшение ситуации с коронавирусом очевидно. Ведомство запускает горячую линию по тестированию на СOVID-19

Нет никаких оснований ждать того, что коронавирус исчезнет с наступлением зимы. Об этом 19 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.



«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», - сказала она.

Попова уточнила, что полный локдаун вводить не придется, если все меры профилактики инфекции будут соблюдаться. Она призвала россиян не посещать общественные места без необходимости. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что недостатка тест-систем на коронавирус в России нет. 21 ноября ведомство запустит горячую линию по жалобам на задержки результатов тестов. Отметим, их в Петербурге ждут иногда по 10 дней и более.

