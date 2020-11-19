Россия сняла ограничения на движение по Сайменскому каналу спустя полтора месяца

Ограничения движения по Сайменскому каналу который соединяет Выборгский залив и систему финских озёр, сняты. Российская сторона, не приняв помощь финнов, чинила сломавшийся светофор полтора месяца.
«В четверг, 19 ноября 2020 года, представитель Российской Федерации по Сайменскому каналу сообщил, что ограничения движения на российской стороне на входе в Сайменский канал были сняты. Движение судов на участке фарватера, ведущем к Сайменскому каналу в Выборгском заливе, за который отвечает Российская Федерация, снова разрешено в темное время суток с 00.00 19 ноября 2020 года», — сообщила пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.
С 28 сентября капитан порта Выборг ввел ограничение на движение судов в темное время суток на участке от маяка Марианкиви до шлюза Брусничное в связи с повреждением морских защитных сооружений, пишет министерство. Как уточняет Yle, с российской стороны сломался речной светофор, и потому передвижение по каналу в темноте оказалось небезопасным.
Финское транспортное агентство сразу же предложило российской стороне помощь и технику, но россияне не смогли использовать финские технологии, отмечает издание. Светофор починили на этой неделе.
Сейчас из-за коронавирусных ограничений по Сайменскому каналу ходят только грузовые суда. За последние несколько лет грузооборот водной артерии составил 1,3 миллиона тонн в год. В этом году объемы растут.