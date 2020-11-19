18-летний вратарь СКА Аскаров побил рекорд 1983 года

Вратарь хоккейного клуба СКА Ярослав Аскаров в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:1) установил новый клубный рекорд по времени без пропущенных шайб для вратарей моложе 19 лет. Как уточнили в пресс-служба армейцев в четверг, 19 ноября, серия Аскарова составила 144 минуты и 41 секунду.



Предыдущее достижение принадлежало Евгению Белошейкину, который в ноябре 1983 года не пропускал в течение 135 минут. Белошейкина называли наследником великого Владислава Третьяка, но карьера его пошла совсем по другому пути. О трагической судьбе одного из самых талантливых хоккеистов Ленинграда читайте в материале «Фонтанки».