Маркетплейс «Сравни.ру» задумался об IPO. На биржу он может выйти до 2025 года

Маркетплейс «Сравни.ру» планирует провести IPO в течение ближайших 5 лет. О предстоящем выходе на биржу 19 ноября пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Сергея Леонидова.
Маркетплейс уже перешел на МСФО — международный стандарт финансовой отчетности, и сейчас проходит аудит у международной компании Ernst & Young. По словам Сергея Леонидова, пока преждевременно называть оценку, которую компания рассчитывает получить при первичном размещении акций.
Как пишет Forbes, по оценке аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, если прогнозы по выручке компании сбудутся, до 2025 года она может быть оценена в 12 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году примерная стоимость проекта была около 335 млн рублей. Чтобы выйти на биржу, «Сравни.ру» нужно будет достичь годовой выручки в 2,5–3 млрд рублей. Для этого придется расширить сферу деятельности — «за счет поглощения других игроков в смежных областях», уверен эксперт.
Показатель соотношения стоимости компании к годовой выручке получится около 5 — почти такой же, как у интернет-площадки Ozon (в 2019 году выручка составила 81 млрд рублей, а возможная рыночная капитализация после выхода на IPO — около 420 млрд рублей).
ООО «Сравни.ру» зарегистрирована в 2008 году, год назад Сергей Леонидов учредил ООО «Сравни.ру Лабс» — 100% акций этих компании принадлежит кипрской «Сравни холдинг лимитед». Их общая выручка за 2019 год составила около 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 23 млн рублей. В 2014 году в проект «Сравни.ру» инвестировали Олег Тиньков и Goldman Sachs как акционеры Tinkoff Digital. Позднее в бизнес вошел и Baring Vostok. В октябре 2020-го компанию Олег Тиньков продал свою долю фондам Baring Vostok и Goldman Sachs.