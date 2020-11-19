Маркетплейс «Сравни.ру» задумался об IPO. На биржу он может выйти до 2025 года

Маркетплейс «Сравни.ру» планирует провести IPO в течение ближайших 5 лет. О предстоящем выходе на биржу 19 ноября пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Сергея Леонидова.



Маркетплейс уже перешел на МСФО — международный стандарт финансовой отчетности, и сейчас проходит аудит у международной компании Ernst & Young. По словам Сергея Леонидова, пока преждевременно называть оценку, которую компания рассчитывает получить при первичном размещении акций.

Как пишет Forbes, по оценке аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, если прогнозы по выручке компании сбудутся, до 2025 года она может быть оценена в 12 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году примерная стоимость проекта была около 335 млн рублей. Чтобы выйти на биржу, «Сравни.ру» нужно будет достичь годовой выручки в 2,5–3 млрд рублей. Для этого придется расширить сферу деятельности — «за счет поглощения других игроков в смежных областях», уверен эксперт.