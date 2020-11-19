Петербуржцы стали свидетелями «похищения». «Жертва» заявила, что попрощалась не со свободой, а с холостяцкой жизнью

Трое в черных масках связали мужчину жгутом, затолкали его в черный Ford Focus и увезли в неизвестном направлении в Невском районе. Очевидцы говорят о похищении, но не исключают пранк. На деле же «похищенный» попрощался не со свободой, а с холостяцкой жизнью.
Как стало известно «Фонтанке», все произошло примерно в три дня 19 ноября у дома 5 в Общественном переулке. По словам свидетеля происшествия, похитители поджидали жертву на территории парковки, попасть на которую могут только местные жители. При этом объект их интереса особо не сопротивлялся, а предполагаемые злоумышленники вообще вступили в беседу с очевидцем. На его вопрос: «Что происходит?» — они ответили: «Потом все узнаешь». Взволнованный увиденным свидетель событий обратился в полицию.
Корреспонденту издания удалось узнать, что машина, на которой скрылись негодяи, принадлежит петербуржцу по имени Алексей. Номер телефона последнего оказался доступен. Веселым голосом он заявил, что его никто не похищал. «Да вы что! Это был розыгрыш!» — объяснил он, добавив, что так начался его последний праздник в качестве холостяка, то есть мальчишник. Какой же тогда будет свадьба, жители города наверняка тоже узнают из новостей.