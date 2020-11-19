Петербуржцы стали свидетелями «похищения». «Жертва» заявила, что попрощалась не со свободой, а с холостяцкой жизнью

Трое в черных масках связали мужчину жгутом, затолкали его в черный Ford Focus и увезли в неизвестном направлении в Невском районе. Очевидцы говорят о похищении, но не исключают пранк. На деле же «похищенный» попрощался не со свободой, а с холостяцкой жизнью.



Как стало известно «Фонтанке», все произошло примерно в три дня 19 ноября у дома 5 в Общественном переулке. По словам свидетеля происшествия, похитители поджидали жертву на территории парковки, попасть на которую могут только местные жители. При этом объект их интереса особо не сопротивлялся, а предполагаемые злоумышленники вообще вступили в беседу с очевидцем. На его вопрос: «Что происходит?» — они ответили: «Потом все узнаешь». Взволнованный увиденным свидетель событий обратился в полицию.

