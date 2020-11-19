«Пропали все хорошие оценки». Петербургские родители пожаловались на сбой в работе электронного дневника

Электронный дневник перестал отображать все оценки школьников. Об этом «Фонтанке» сообщили петербургские родители 19 ноября.
По их словам, электронный дневник претерпел обновление и теперь работает некорректно. «Пропали все хорошие оценки», — пожаловалась петербурженка Мария. «В современных реалиях, когда многие сидят на дистанционном обучении и в изоляции, это вообще неприемлемо», — добавила мама школьника Евгения.
В комитете по информатизации и связи уточнили, что накануне действительно произошло обновление системы электронного дневника. Оно было направлено на «расширение функциональных возможностей». «Обращения граждан по работе с электронным дневником не связаны с произошедшим обновлением и не носят массовый характер. Отображение корректных данных в интерфейсе родителей требует времени на обновление информации об успеваемости и учебном процессе», — уточнили в Смольном.
По данным комитета по образованию, на 19 ноября из-за карантина по гриппу и ОРВИ 54 класса в 30 школах Петербурга отправлены на дистанционное обучение, закрыты 16 групп в 11 детских садах. Удалёнку по желанию выбрали более 12 тысяч школьников, «Фонтанка» подробно о ней рассказывала. Власти Петербурга не исключают, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в школах могут ввести цикличный формат обучения.