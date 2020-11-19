«Пропали все хорошие оценки». Петербургские родители пожаловались на сбой в работе электронного дневника

Электронный дневник перестал отображать все оценки школьников. Об этом «Фонтанке» сообщили петербургские родители 19 ноября.



По их словам, электронный дневник претерпел обновление и теперь работает некорректно. «Пропали все хорошие оценки», — пожаловалась петербурженка Мария. «В современных реалиях, когда многие сидят на дистанционном обучении и в изоляции, это вообще неприемлемо», — добавила мама школьника Евгения.

В комитете по информатизации и связи уточнили, что накануне действительно произошло обновление системы электронного дневника. Оно было направлено на «расширение функциональных возможностей». «Обращения граждан по работе с электронным дневником не связаны с произошедшим обновлением и не носят массовый характер. Отображение корректных данных в интерфейсе родителей требует времени на обновление информации об успеваемости и учебном процессе», — уточнили в Смольном.