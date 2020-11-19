FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Пропали все хорошие оценки». Петербургские родители пожаловались на сбой в работе электронного дневника

Электронный дневник перестал отображать все оценки школьников. Об этом «Фонтанке» сообщили петербургские родители 19 ноября.

По их словам, электронный дневник претерпел обновление и теперь работает некорректно. «Пропали все хорошие оценки», — пожаловалась петербурженка Мария. «В современных реалиях, когда многие сидят на дистанционном обучении и в изоляции, это вообще неприемлемо», — добавила мама школьника Евгения.

В комитете по информатизации и связи уточнили, что накануне действительно произошло обновление системы электронного дневника. Оно было направлено на «расширение функциональных возможностей». «Обращения граждан по работе с электронным дневником не связаны с произошедшим обновлением и не носят массовый характер. Отображение корректных данных в интерфейсе родителей требует времени на обновление информации об успеваемости и учебном процессе», — уточнили в Смольном.

По данным комитета по образованию, на 19 ноября из-за карантина по гриппу и ОРВИ 54 класса в 30 школах Петербурга отправлены на дистанционное обучение, закрыты 16 групп в 11 детских садах. Удалёнку по желанию выбрали более 12 тысяч школьников, «Фонтанка» подробно о ней рассказывала. Власти Петербурга не исключают, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в школах могут ввести цикличный формат обучения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний