Лавров признал роль США в урегулировании кризиса в Карабахе. У американцев осталось «уязвленное самолюбие» после «титанических усилий» Путина

По его словам, важной была позиция трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, США и Франция. После начала боевых действий в непризнанной республике президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление, где потребовали «незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня».

«Я не считаю, что он [вопрос] был решен без участия США», — цитирует 19 ноября заявление Сергея Лаврова ТАСС.

В российском МИД считают, что Америка оказала влияние на разрешение кризиса в Нагорном Карабахе.

При этом в МИД России считают, что кризис во многом закончился благодаря «титаническим усилиям» Владимира Путина. По мнению Лаврова, это уязвило самолюбие западных коллег.

«В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни, явно все-таки проскальзывает уязвленное самолюбие. И это печально», — заметил министр иностранных дел РФ.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.