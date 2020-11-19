Невролог рассказал, как на мозг влияет мат

В интервью радио Sputnik Будик рассказал, что с помощью ненормативной лексики люди проявляют агрессию. Так это воспринимают и окружающие, и центральная нервная система самого ругающегося человека. Агрессия приводит организм в состояние стресса, которое, например, позволяет игнорировать сильную боль. «Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует», — цитирует невролога Sputnik 19 ноября.

Однако испытывать стресс постоянно вредно: увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Поэтому не стоит постоянно подстёгивать себя с помощью мата и ругани. Мозг можно обмануть простым отвлечением внимания.

«Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро», — объяснил невролог.