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Невролог рассказал, как на мозг влияет мат

Использование матерной лексики стимулирует центральную нервную систему человека и в долгосрочной перспективе может иметь определённые последствия, считает нейрофизиолог Александр Будик.

В интервью радио Sputnik Будик рассказал, что с помощью ненормативной лексики люди проявляют агрессию. Так это воспринимают и окружающие, и центральная нервная система самого ругающегося человека. Агрессия приводит организм в состояние стресса, которое, например, позволяет игнорировать сильную боль. «Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует», — цитирует невролога Sputnik 19 ноября.

Однако испытывать стресс постоянно вредно: увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Поэтому не стоит постоянно подстёгивать себя с помощью мата и ругани. Мозг можно обмануть простым отвлечением внимания.

«Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро», — объяснил невролог.

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Комментарии (15)

efela
Всегда думала, что невролог и нейрофизиолог это разные специальности. Но автор статьи, похоже, с этим не согласен.
Vilsa777
Мат имеет бешеную энергетику и сильно заряжает человека. Инстинктивное употребление мата в критической или болезненной ситуации- это как "включить подзарядку", т.к. в стрессе идет очень большой расход энергии.
Вся энергетика на концертах Шнурова- это исключительно заслуга мата. Уберите мат из его текстов- и вы не высидите на его концертах даже 20 минут.
Нам запрещают употреблять мат просто потому, что он делает нас сильными.
Также частое его употребление поднимает личную энергетику до его уровня и мат перестает работать как подзарядка, т.к. уровни нивелированы.
260569221
Никак не влияет, е,..й ты де...л
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