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Санта уходит в онлайн. Финский Дед Мороз сделает индивидуальные видеопоздравления для тех, кто верит в чудо

Стартовала международная акция «Привет от Санта-Клауса», призванная внести немного волшебства в жизнь людей на искоде тяжёлого пандемийного года.

Как сообщает 17 ноября Visit Finalnd, любой желающий, вне зависимости от страны проживания, может написать поздравление для кого-то из своих друзей и близких и попросить новогоднего волшебника передать его. Все заявки рассмотрят и выберут на конкурсной основе некоторые из них. Тёплые слова Санта превратит в индивидуальные видеоприветы, которые опубликуют на канале Visit Finland в YouTube в начале декабря.

Написать волшебнику можно с 18 по 29 ноября на www.sayitwithsanta.com. Количество счастливчиков, которые получат возможность передать поздравления устами Санты, пока не определили, но, как отмечают организаторы акции, также есть возможность подать заявку на личную беседу с Йоулупукки, как называют его финны, и посмотреть видеострим с Сантой в Инстаграме 11 декабря.

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