Стартовала международная акция «Привет от Санта-Клауса», призванная внести немного волшебства в жизнь людей на искоде тяжёлого пандемийного года.

Как сообщает 17 ноября Visit Finalnd, любой желающий, вне зависимости от страны проживания, может написать поздравление для кого-то из своих друзей и близких и попросить новогоднего волшебника передать его. Все заявки рассмотрят и выберут на конкурсной основе некоторые из них. Тёплые слова Санта превратит в индивидуальные видеоприветы, которые опубликуют на канале Visit Finland в YouTube в начале декабря.