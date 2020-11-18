Стартовала международная акция «Привет от Санта-Клауса», призванная внести немного волшебства в жизнь людей на искоде тяжёлого пандемийного года.
Как сообщает 17 ноября Visit Finalnd, любой желающий, вне зависимости от страны проживания, может написать поздравление для кого-то из своих друзей и близких и попросить новогоднего волшебника передать его. Все заявки рассмотрят и выберут на конкурсной основе некоторые из них. Тёплые слова Санта превратит в индивидуальные видеоприветы, которые опубликуют на канале Visit Finland в YouTube в начале декабря.
Написать волшебнику можно с 18 по 29 ноября на www.sayitwithsanta.com. Количество счастливчиков, которые получат возможность передать поздравления устами Санты, пока не определили, но, как отмечают организаторы акции, также есть возможность подать заявку на личную беседу с Йоулупукки, как называют его финны, и посмотреть видеострим с Сантой в Инстаграме 11 декабря.