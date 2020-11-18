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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева. Выпуски «не попадают в тренды»

Роскомнадзор требует снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Соответствующее письмо направлено в адрес компании Google LLC, заявили в пресс-службе надзорного ведомства 18 ноября.

«Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — сделал вывод Роскомнадзор.

Видеохостинг YouTube «обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ», подчеркнули в ведомстве.

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Комментарии (14)

hedgehog_
аж потребовал? надо им развить мысль.
требовать чтобы смотрящим в ютубчег с территории рассиянии во время рекламы делались вставки соловья.
ПТСЖ
У нас в законодательстве есть пункт, что программы вечернего мудазвона должны регулярно попадать в тренды?!
Агроном аэродрома
Этта. А можно рудольфыча в рутуб православный? Пусть там "рост популярности" обеспечивают.
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