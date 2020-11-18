Рождественской ярмарке убавили размаха. Гулянья на Манежной площади пройдут без карусели и катка

На главной рождественской ярмарке, которая пройдет на Манежной площади с 19 декабря по 10 января, не будет карусели и катка. Об этом 18 ноября сообщил аппарат вице-губернатора Евгения Елина.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Северной столицы в этом году решили отказаться от концертной программы. Ситуация с коронавирусом в Петербурге не позволяет провести мероприятия в «традиционном формате шумного праздника», сообщили в аппарате вице-губернатора, комментируя новое ограничение. Праздничное настроение будут создавать украшения, также можно будет купить подарки и угощения.