«Люди старались купить здесь и сейчас». Спрос на бытовую технику резко вырос, но не из-за COVID

«Фонтанка» продолжает развивать проект «Покупай у своих» (скоро на карте проекта появится поиск по ключевым словам) и собирает истории участников о работе в нынешнее непростое время.

«В условиях кризиса одни растут, другие гаснут, в нашем случае штат только увеличился. Сейчас обороты в 2 раза больше, чем весной 2020 г. Начало первой волны совпало с повышение курса доллара и евро, что автоматически сказалось на повышении объема продаж. Инфляция — двигатель торговли, — улыбается Сергей Дроздов, директор по развитию салона бытовой техники. — Люди старались купить здесь и сейчас, чтоб не попасть на удорожание техники! После закрытия мебельного центра на период пандемии продажи, конечно, упали, но за счет интернет-магазина бизнес существовал на отметке большей, чем точка безубыточности, т. е. проект находился в плюсе».