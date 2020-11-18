«Ситуация восстановительная». Смольный не стал ухудшать прогноз по снижению ВРП из-за новых ограничений

Правительство Петербурга не стало менять прогноз по снижению валового регионального продукта в 2020 году после введения новых ограничений для сдерживания второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе круглого стола «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок», который состоялся 18 ноября в Доме Финляндии.
В августе Смольный сообщил, что городская экономика по итогам года может упасть на
Ситуацию в городской экономике глава КППИТ оценивает как «восстановительную».
По словам Кирилла Соловейчика, промышленность близка у тому, чтобы догнать прошлогодние показатели. «Индекс промышленного производства, мы очень надеемся, будет в районе
В торговле чиновники видят увеличение среднего чека. «То есть платежеспособный спрос не падает, а растет», — отметил глава КППИТ.
Занятость на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году была выше, чем за тот же период прошлого года, и продолжает расти. Августовское сокращение числа предприятий связано с ревизией ФНС. «Дальше оно начинает снова возрастать», — рассказал глава комитета.