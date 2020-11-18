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«Ситуация восстановительная». Смольный не стал ухудшать прогноз по снижению ВРП из-за новых ограничений

Правительство Петербурга не стало менять прогноз по снижению валового регионального продукта в 2020 году после введения новых ограничений для сдерживания второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе круглого стола «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок», который состоялся 18 ноября в Доме Финляндии.

В августе Смольный сообщил, что городская экономика по итогам года может упасть на 4 %, до 4,5 трлн рублей.

Ситуацию в городской экономике глава КППИТ оценивает как «восстановительную».

По словам Кирилла Соловейчика, промышленность близка у тому, чтобы догнать прошлогодние показатели. «Индекс промышленного производства, мы очень надеемся, будет в районе 100 %, может быть, чуть меньше прогноза, в районе 98–99 %», — сказал он. Для сравнения: в январе — октябре, по данным Петростата, показатель составил 97,2 %. Вложения в обрабатывающие производства превысили показатели 2019 года. «Предприятия инвестируют и создают фундамент для дальнейшего развития», — подчеркнул Кирилл Соловейчик.

В торговле чиновники видят увеличение среднего чека. «То есть платежеспособный спрос не падает, а растет», — отметил глава КППИТ.

Занятость на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году была выше, чем за тот же период прошлого года, и продолжает расти. Августовское сокращение числа предприятий связано с ревизией ФНС. «Дальше оно начинает снова возрастать», — рассказал глава комитета.

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