FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Российские страховщики назвали коронавирус редким заболеванием у туристов. Большинство заражений россиян приходится на Турцию

Ассоциация туроператоров РФ узнала у страховых компаний, как часто их клиенты заражаются COVID-19 на отдыхе в других странах.

«В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 — одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей. Доля обращений по коронавирусу составляет десятые и сотые процента от общего числа туристов, приобретающих страховку для выезжающих за рубеж», — сообщает 18 ноября АТОР.

В «Ингосстрахе» рассказали, что всего у 58 их клиентов из 50 тысяч выявили COVID-19 в период с 1 сентября по 30 октября. Большинство из заразившихся (49) обратились за медицинской помощью в Турции. Были и те, кого COVID-19 настиг в ОАЭ и на Мальдивах.

В компании ERV также подтверждают, что лишь единицы подхватывают коронавирус во время отдыха, а большинство из них делают это в Турции. С августа по октябрь из почти 500 тысяч застрахованных россиян на турецких курортах коронавирусом заболели 200 человек.

Сравнительно высокая заболеваемость в Турции, как считают страховщики, вызвана тем, что в этом году почти все российские туристы отдыхают в этой стране.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

DEMOMON
200 человек это мизер на 500 тысяч. Скорее всего, с собой туда эту вирусню и привезли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний