Российские страховщики назвали коронавирус редким заболеванием у туристов. Большинство заражений россиян приходится на Турцию

Ассоциация туроператоров РФ узнала у страховых компаний, как часто их клиенты заражаются COVID-19 на отдыхе в других странах.
«В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 — одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей. Доля обращений по коронавирусу составляет десятые и сотые процента от общего числа туристов, приобретающих страховку для выезжающих за рубеж», — сообщает 18 ноября АТОР.
В «Ингосстрахе» рассказали, что всего у 58 их клиентов из 50 тысяч выявили COVID-19 в период с 1 сентября по 30 октября. Большинство из заразившихся (49) обратились за медицинской помощью в Турции. Были и те, кого COVID-19 настиг в ОАЭ и на Мальдивах.
В компании ERV также подтверждают, что лишь единицы подхватывают коронавирус во время отдыха, а большинство из них делают это в Турции. С августа по октябрь из почти 500 тысяч застрахованных россиян на турецких курортах коронавирусом заболели 200 человек.
Сравнительно высокая заболеваемость в Турции, как считают страховщики, вызвана тем, что в этом году почти все российские туристы отдыхают в этой стране.