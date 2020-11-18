Российские страховщики назвали коронавирус редким заболеванием у туристов. Большинство заражений россиян приходится на Турцию

Ассоциация туроператоров РФ узнала у страховых компаний, как часто их клиенты заражаются COVID-19 на отдыхе в других странах.



«В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 — одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей. Доля обращений по коронавирусу составляет десятые и сотые процента от общего числа туристов, приобретающих страховку для выезжающих за рубеж», — сообщает 18 ноября АТОР.

В «Ингосстрахе» рассказали, что всего у 58 их клиентов из 50 тысяч выявили COVID-19 в период с 1 сентября по 30 октября. Большинство из заразившихся (49) обратились за медицинской помощью в Турции. Были и те, кого COVID-19 настиг в ОАЭ и на Мальдивах.