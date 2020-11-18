В петербургском аэропорту раньше повышающейся температуры справились со снегом.
Как сообщили 18 ноября в пресс-службе аэропорта, в 11:20 в Пулково были завершены работы по очистке аэродромной инфраструктуры от осадков.
«За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы», — сообщают в Пулково. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что в ближайшие часы аэропорт Пулково вернется к работе в штатном режиме.
Судя по онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются до сих пор 12 бортов.
Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.