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В Пулково закончили расчищать взлетные полосы после снегопада. 11 самолетов за это время ушли на запасные аэродромы

В петербургском аэропорту раньше повышающейся температуры справились со снегом.

Как сообщили 18 ноября в пресс-службе аэропорта, в 11:20 в Пулково были завершены работы по очистке аэродромной инфраструктуры от осадков.

«За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы», — сообщают в Пулково. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что в ближайшие часы аэропорт Пулково вернется к работе в штатном режиме.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются до сих пор 12 бортов.

Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.

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