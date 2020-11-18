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Жители дома в Озерках будут платить за коммунальные услуги меньше. Этого добилась прокуратура

Навязанную страховку помогла исключить жителям Озерков из квитанции на коммунальные услуги прокуратура.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 18 ноября, в прокуратуру Приморского района поступило обращение жителя многоквартирного дома на Орлово-Денисовском проспекте. Он сообщил, что ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района» внесло в квитанцию, которую житель получает, ежемесячно услугу «добровольное страхование жилья», предоставляемую страховой компанией, в размере 230 руб. Основания для увеличения суммы коммуналки в ЖКС объяснить не захотели.

Проверка прокуратуры внесение новой позиции в квитанцию в отсутствие согласия потребителей на ее предоставление подтвердила. Кроме того, информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, подлежащих включению в платежный документ.

После того, как ведомство внесло представление в адрес организации, строка «добровольное страхование» из платежных документов исключена. Ранее заплаченные деньги за это им вернули.

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