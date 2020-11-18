Жители дома в Озерках будут платить за коммунальные услуги меньше. Этого добилась прокуратура

Навязанную страховку помогла исключить жителям Озерков из квитанции на коммунальные услуги прокуратура.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 18 ноября, в прокуратуру Приморского района поступило обращение жителя многоквартирного дома на Орлово-Денисовском проспекте. Он сообщил, что ООО «Жилкомсервис
Проверка прокуратуры внесение новой позиции в квитанцию в отсутствие согласия потребителей на ее предоставление подтвердила. Кроме того, информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, подлежащих включению в платежный документ.
После того, как ведомство внесло представление в адрес организации, строка «добровольное страхование» из платежных документов исключена. Ранее заплаченные деньги за это им вернули.