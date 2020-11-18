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В Петербурге полиция задержала угонщиков «Фордов». Преступники погорели на «Фиесте»

Петербургские оперативники задержали похитителей «Фордов». ГУ МВД 17 ноября сообщает о множестве найденных автомобилей, номеров и документов.

Граждане, которых сотрудники правоохранительных органов считают угонщиками, проживают во Всеволожском районе Ленобласти. Мужчинам 40 и 41 год, выйти на их след удалось после кражи «Форда Фиесты» с проспекта Луначарского. Уголовное дело по этому эпизоду было возбуждено 12 ноября.

ГУ МВД по Петербургу

«В ходе проведения обысков в гаражных кооперативах в поселке Горская и на улице Лопатина в Невском районе полицейские обнаружили два автомобиля «Форд Фокус», регистрационные номера, оборудование для взлома автомобилей, ключи от автомобильных замков, бланки договоров купли-продажи, большое количество документов на транспортные средства. Все это направлено на экспертизу. Один из автомобилей «Форд Фокус» оказался похищенным на улице Ушинского в конце октября», — рассказали в пресс-службе.

Угнанный с Луначарского «Форд Фиеста» нашёлся в посёлке Рахья.

Оба подозреваемых задержаны, полиция просит присмотреться к их лицам, так как в данный момент устанавливаются дополнительные эпизоды их «профессиональной» деятельности.

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Комментарии (1)

Марти МакФлай
А где лица-то, к чему присматриваться?
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