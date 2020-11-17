Фигуры, олицетворяющие спорт и искусство, установлены возле исторических павильонов «Газпром Арены». Ранее эти скульптуры на протяжении 39 лет украшали главный вход СКК «Петербургский», где сине-бело-голубые впервые в своей истории стали чемпионами страны.
Скульптуры (авторы: В.Л. Рыбалко, С.К. Баграмян, Н.А. Гордиевский) были установлены перед главным входом СКК в 1981 году, через год после открытия комплекса. Они символизировали единение двух главных функций арены, предназначенной для проведения спортивных и массовых культурных мероприятий.
Общая высота каждой из скульптур с постаментом — более 12 метров. Фигуры выполнены в традициях античной пластики и отлиты на ленинградском комбинате «Монументскульптура».
СКК обрушился 31 января во время демонтажа мембранной конструкции кровли. Концессионер предполагал, что после обрыва вантовых креплений крыша уляжется внутрь каркаса СКК, однако не выдержала сама железобетонная конструкция здания. Во время обрушения погиб рабочий Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека». По словам концессионера «СКА Арена», непосредственно кровлей занималась компания АН «Дорстройтранс».