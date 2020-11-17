FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Петербурге скульптуры из снесённого СКК установили на «Газпром Арене»

Фигуры, олицетворяющие спорт и искусство, установлены возле исторических павильонов «Газпром Арены». Ранее эти скульптуры на протяжении 39 лет украшали главный вход СКК «Петербургский», где сине-бело-голубые впервые в своей истории стали чемпионами страны.

Скульптуры (авторы: В.Л. Рыбалко, С.К. Баграмян, Н.А. Гордиевский) были установлены перед главным входом СКК в 1981 году, через год после открытия комплекса. Они символизировали единение двух главных функций арены, предназначенной для проведения спортивных и массовых культурных мероприятий.

Общая высота каждой из скульптур с постаментом — более 12 метров. Фигуры выполнены в традициях античной пластики и отлиты на ленинградском комбинате «Монументскульптура».

Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»
Фото: ФК «Зенит»

СКК обрушился 31 января во время демонтажа мембранной конструкции кровли. Концессионер предполагал, что после обрыва вантовых креплений крыша уляжется внутрь каркаса СКК, однако не выдержала сама железобетонная конструкция здания. Во время обрушения погиб рабочий Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека». По словам концессионера «СКА Арена», непосредственно кровлей занималась компания АН «Дорстройтранс».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

GreenGrass
Варвары... посмотрим, сколько ваша псевдотехнологичная газпром-арена простоит
мухомор
Круто что нашли им место. А Ротенберг их очевидно использовать уже не думал - выкинул.
kuk-vasyusha
Какой жесткий стеб:( похожий на кощунство
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний