Фигуры, олицетворяющие спорт и искусство, установлены возле исторических павильонов «Газпром Арены». Ранее эти скульптуры на протяжении 39 лет украшали главный вход СКК «Петербургский», где сине-бело-голубые впервые в своей истории стали чемпионами страны.



Скульптуры (авторы: В.Л. Рыбалко, С.К. Баграмян, Н.А. Гордиевский) были установлены перед главным входом СКК в 1981 году, через год после открытия комплекса. Они символизировали единение двух главных функций арены, предназначенной для проведения спортивных и массовых культурных мероприятий.