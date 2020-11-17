FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Дворцовый мост подсветили фиолетовым по случаю Всемирного Дня недоношенных детей

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. В 2020 году его поддерживают более 200 стран мира. В России к этому дню приурочили акцию #мнеНефиолетово, которую организовал Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В рамках акции в 30 регионах страны, в том числе Санкт-Петербурге, в знак поддержки семей, где есть недоношенные дети, сегодня фиолетовым цветом подсветят более 100 культурно-исторических, административных и производственных объектов.

В городе на Неве в 19 часов фиолетовую подсветку включили на Дворцовом мосту.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

Организаторы акции приглашают зайти на сайт nefioletovo.ru, прочитать истории врачей-неонатологов и людей, рожденных раньше срока.

«Самое страшное для семьи, которая столкнулась с рождением недоношенного ребенка – информационный вакуум и непонимание того, что их ждет дальше. Преждевременные роды чаще всего случаются внезапно, вместо встречи с розовощеким малышом – недели в реанимации, долгое выхаживание. Это нелегко. Кампанией #мнеНЕфиолетово мы хотим показать, что родители не одни, что рядом есть множество других семей, в которых дети родились раньше срока, и даже детей с экстремальным весом врачам сегодня удается выхаживать – многие к 3-4 годам догоняют сверстников», - говорит Екатерина Бочкарева, менеджер по коммуникациям и PR фонда «Право на чудо», добавляя, что для многих людей слово «Недоношенный» как ругательство. «Многие не понимают, зачем спасать таких детей, если у них есть риск остаться инвалидами. Мы убеждены, что так быть не должно», – подчеркнула она.

Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. На Россию приходится 100 тысяч таких рождений – до окончания 37 недели беременности. Осложнения из-за преждевременных родов – основная причина младенческой смертности.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» в 2015 году создала Наталья Зоткина – мама недоношенного ребёнка. Миссия фонда – сохранение качества жизни детей, родившихся раньше срока, и их семей.

В 2016 году фонд запустил первую в России горячую линию поддержки женщин с угрозой преждевременных родов, семей с недоношенными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья – 8 800 555 29 24. Звонки принимают специально подготовленные психологи, врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию, юрист. Звонок бесплатный с любого телефона России. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 23.00 по московскому времени.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний