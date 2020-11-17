17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. В 2020 году его поддерживают более 200 стран мира. В России к этому дню приурочили акцию #мнеНефиолетово, которую организовал Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».
В рамках акции в 30 регионах страны, в том числе Санкт-Петербурге, в знак поддержки семей, где есть недоношенные дети, сегодня фиолетовым цветом подсветят более 100 культурно-исторических, административных и производственных объектов.
В городе на Неве в 19 часов фиолетовую подсветку включили на Дворцовом мосту.
Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.
Организаторы акции приглашают зайти на сайт nefioletovo.ru, прочитать истории врачей-неонатологов и людей, рожденных раньше срока.
«Самое страшное для семьи, которая столкнулась с рождением недоношенного ребенка – информационный вакуум и непонимание того, что их ждет дальше. Преждевременные роды чаще всего случаются внезапно, вместо встречи с розовощеким малышом – недели в реанимации, долгое выхаживание. Это нелегко. Кампанией #мнеНЕфиолетово мы хотим показать, что родители не одни, что рядом есть множество других семей, в которых дети родились раньше срока, и даже детей с экстремальным весом врачам сегодня удается выхаживать – многие к 3-4 годам догоняют сверстников», - говорит Екатерина Бочкарева, менеджер по коммуникациям и PR фонда «Право на чудо», добавляя, что для многих людей слово «Недоношенный» как ругательство. «Многие не понимают, зачем спасать таких детей, если у них есть риск остаться инвалидами. Мы убеждены, что так быть не должно», – подчеркнула она.
Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. На Россию приходится 100 тысяч таких рождений – до окончания 37 недели беременности. Осложнения из-за преждевременных родов – основная причина младенческой смертности.