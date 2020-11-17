17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. В 2020 году его поддерживают более 200 стран мира. В России к этому дню приурочили акцию #мнеНефиолетово, которую организовал Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В рамках акции в 30 регионах страны, в том числе Санкт-Петербурге, в знак поддержки семей, где есть недоношенные дети, сегодня фиолетовым цветом подсветят более 100 культурно-исторических, административных и производственных объектов.



В городе на Неве в 19 часов фиолетовую подсветку включили на Дворцовом мосту.