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Путин заявил, что мир является одной семьей, но «в семье не без урода»

Президент России Владимир Путин согласился с утверждением премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является одной семьей, но добавил, что «в семье не без урода». Заявление прозвучало во время саммита БРИКС 17 ноября.

«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться», — цитирует Путина ТАСС. Глава государства отметил, что терроризм является острой проблемой.

«В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода. К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать собственную повестку дня. Эти угрозы, так же как и вторая угроза — пандемия, всегда должны находиться в поле нашего внимания», — сказал Путин.

Двенадцатый саммит БРИКС под председательством президента России проходит в режиме видеоконференции. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсуждают состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, в том числе по борьбе с COVID-19.

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Комментарии (9)

Kit.
Иван Андреевич Крылов.

"Зеркало и Обезьяна"

Басня.
Djnyana
Подобно любящему отцу, король должен охранять свой народ от воров, от чиновников, от нашествия вражеских полчищ, от своего фаворита и от собственной жадности, - загадочно улыбнулся Нарендра Дамодардас Моди..)
SERGEY111
Это про усатого ? Или про вождя племени Ка-Ра-Те-Те из Папуа Новой Гвинеи ? Или ещё кто то ?
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