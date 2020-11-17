Путин заявил, что мир является одной семьей, но «в семье не без урода»

Президент России Владимир Путин согласился с утверждением премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является одной семьей, но добавил, что «в семье не без урода». Заявление прозвучало во время саммита БРИКС 17 ноября.



«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться», — цитирует Путина ТАСС. Глава государства отметил, что терроризм является острой проблемой.

«В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: в семье не без урода. К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать собственную повестку дня. Эти угрозы, так же как и вторая угроза — пандемия, всегда должны находиться в поле нашего внимания», — сказал Путин.