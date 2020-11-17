В России предлагают «маркировать» кандидатов-иноагентов

В России предложили дополнить избирательное законодательство понятием кандидата — иностранного агента. Такую инициативу озвучила временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. Об этом 17 ноября рассказал ТАСС ее председатель Андрей Климов.
Комиссия хочет ввести понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». К числу иноагентов предлагают причислять граждан, которые участвуют в политической деятельности в России и собирают данные о военной, военно-технической деятельности страны на средства от иностранных источников.
Кроме того, иноагентам хотят запретить занимать государственные и муниципальные должности и приравнивать не зарегистрированные официально общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, к иноагентам.
Еще одно нововведение, которое предлагает комиссия, — это ужесточение законодательства об иноагентах до уголовной ответственности. Она будет грозить иностранным агентам, которые ранее были привлечены к административной ответственности и после этого не исполнили требование закона.