В России предлагают «маркировать» кандидатов-иноагентов

Комиссия хочет ввести понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». К числу иноагентов предлагают причислять граждан, которые участвуют в политической деятельности в России и собирают данные о военной, военно-технической деятельности страны на средства от иностранных источников.

В России предложили дополнить избирательное законодательство понятием кандидата — иностранного агента. Такую инициативу озвучила временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. Об этом 17 ноября рассказал ТАСС ее председатель Андрей Климов.

Кроме того, иноагентам хотят запретить занимать государственные и муниципальные должности и приравнивать не зарегистрированные официально общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, к иноагентам.

Еще одно нововведение, которое предлагает комиссия, — это ужесточение законодательства об иноагентах до уголовной ответственности. Она будет грозить иностранным агентам, которые ранее были привлечены к административной ответственности и после этого не исполнили требование закона.