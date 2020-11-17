Шойгу заявил, что с Плесецка будут проводить до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» в год

С космодрома Плесецк будут производить до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» в год. Об этом 17 ноября заявил министр обороны Сергей Шойгу и отметил, что это позволит обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе.
«Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей легкого и тяжелого классов, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.
Пока с Плесецка провели только два запуска: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.
В состав КРК «Ангара» входят семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, универсальный стартовый комплекс, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации, а также обеспечивающая инфраструктура. Всего более 30 сооружений и свыше 50 технологических систем.