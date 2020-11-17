В Петербурге на продажу выставили каску рабочего с автографом Путина. Президент России расписался на ней во время прошлогоднего посещения судостроительного завода «Северная верфь».

Приметный аксессуар по стоимости можно сравнить с новой «Ладой Грантой». Владельцы просят за каску полмиллиона рублей. Впрочем, как рассказала 17 ноября автор объявления, реальному покупателю цену могут скинуть.



Рабочий головной убор с подписью гаранта опубликовала молодая петербурженка. Она рассказала, что Владимир Путин оставил автограф на каске её папы, который трудится на «Северной верфи». В тот день ему посчастливилось оказаться рядом с президентом и даже сфотографироваться с ним для газеты. Собственно, снимок и гарантирует подлинность аксессуара.

