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В Петербурге за полмиллиона продают защиту от Путина

В Петербурге на продажу выставили каску рабочего с автографом Путина. Президент России расписался на ней во время прошлогоднего посещения судостроительного завода «Северная верфь».

Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Приметный аксессуар по стоимости можно сравнить с новой «Ладой Грантой». Владельцы просят за каску полмиллиона рублей. Впрочем, как рассказала 17 ноября автор объявления, реальному покупателю цену могут скинуть.

Рабочий головной убор с подписью гаранта опубликовала молодая петербурженка. Она рассказала, что Владимир Путин оставил автограф на каске её папы, который трудится на «Северной верфи». В тот день ему посчастливилось оказаться рядом с президентом и даже сфотографироваться с ним для газеты. Собственно, снимок и гарантирует подлинность аксессуара.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приезжали на судостроительный завод «Северная верфь» 23 апреля прошлого года. Там они приняли участие в закладке двух фрегатов проекта 22350. Корабли будут носить имена «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

Фото: скриншот страницы сайта объявлений

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Комментарии (5)

Коронокомиссар
Двусмысленный заголовок...
grishakin1976
что-то типа шапочки из фольги? спасибо, не надо.
ded morze
Рабочие обычно костюмированые работники спецслужб.После визита реквизит сдают на склад.
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