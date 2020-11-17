«Вектор» призывает привиться в 2021 году и уже переболевших коронавирусом

Тем, кто даже уже переболел коронавирусом, лучше привиться в следующем году. О начале массовой вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
«Массовая вакцинация планируется в 2021 году», — цитирует 17 ноября заявление ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» «Интерфакс».
Министерство здравоохранения России уже выдало разрешение на проведение первых пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны».
Директор научного центра Ринат Максютов также отметил, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации. Он уверен, что у переболевших COVID-19 иммунитет не будет пожизненным, что «потребует, безусловно, ревакцинации с использованием разработанных вакцин».
В октябре Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которую разрабатывал «Вектор». Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов центр подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.