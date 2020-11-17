«Вектор» призывает привиться в 2021 году и уже переболевших коронавирусом

Тем, кто даже уже переболел коронавирусом, лучше привиться в следующем году. О начале массовой вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Директор научного центра Ринат Максютов также отметил, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации. Он уверен, что у переболевших COVID-19 иммунитет не будет пожизненным, что «потребует, безусловно, ревакцинации с использованием разработанных вакцин».

В октябре Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которую разрабатывал «Вектор». Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов центр подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.