FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

«Вектор» призывает привиться в 2021 году и уже переболевших коронавирусом

Тем, кто даже уже переболел коронавирусом, лучше привиться в следующем году. О начале массовой вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Массовая вакцинация планируется в 2021 году», — цитирует 17 ноября заявление ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» «Интерфакс».

Министерство здравоохранения России уже выдало разрешение на проведение первых пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны».

Директор научного центра Ринат Максютов также отметил, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации. Он уверен, что у переболевших COVID-19 иммунитет не будет пожизненным, что «потребует, безусловно, ревакцинации с использованием разработанных вакцин».

В октябре Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которую разрабатывал «Вектор». Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов центр подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

261238531
От ОРВИ не бывает иммунитета. Они начнут вакцинацию и снизят объемы ПЦР тестирования = Профит.

А затем, когда каждый год-два будет традиционный подъем заболеваемости, будут говорить, что это не ковид, а другой вирус.
USSR_forever
Готов даже заплатить, но за прививку иностранного производства. Российским не доверяю. Ничего личного. Всего лишь взаимность. Как гос-во с нами, так и мы ему.
BrotherRabbit
Пусть сначала проведут клинические исследования, как полагается, и результаты покажут. Только после этого эту субстанцию станет возможным именовать вакциной. А там посмотрим.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний