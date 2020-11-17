Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова была назначена временно исполняющей обязанности главы избиркома. Решение члены комиссии приняли на заседании 17 ноября.
Кресло председателя освободилось после досрочного ухода Виктора Миненко. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 22 ноября включительно прием предложений по кандидатурам на должность члена комиссии. Изначально Смольный установил срок подачи предложений всего 4 дня, половина из которых пришлась на выходные.
Ожидается, что 18 ноября на заседании свое предложение на эту должность должен выдвинуть Центризбирком. По данным «Фонтанки», кандидатура от градоначальника — Наталья Чечина, которая работала с Александром Бегловым еще в администрации Курортного района и в настоящее время ее возглавляет.
Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» предложила кандидатуру Сергея Цыпляева, который в 2007–2008 годах был членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.