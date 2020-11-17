Кресло председателя освободилось после досрочного ухода Виктора Миненко . Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 22 ноября включительно прием предложений по кандидатурам на должность члена комиссии. Изначально Смольный установил срок подачи предложений всего 4 дня, половина из которых пришлась на выходные.

Ожидается, что 18 ноября на заседании свое предложение на эту должность должен выдвинуть Центризбирком. По данным «Фонтанки», кандидатура от градоначальника — Наталья Чечина, которая работала с Александром Бегловым еще в администрации Курортного района и в настоящее время ее возглавляет.

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» предложила кандидатуру Сергея Цыпляева, который в 2007–2008 годах был членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.