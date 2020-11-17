Университеты освобождают общежития. Почти все вузы Петербурга оплатят студентам дорогу домой

Почти все вузы Петербурга компенсируют студентам оплату проезда до дома на период дистанционного обучения. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 17 ноября.



Учащиеся могут самостоятельно принимать решение, остаться в общежитии или уехать домой. «Минобрнауки России внимательно мониторит ситуацию по сохранению качества образования, связанному с переходом на дистанционную форму обучения», — приводятся слова Фалькова в телеграм-канале ведомства.



Министр также призвал вузы ориентироваться на дистанционный формат сессии и уточнил, что большая часть российских вузов получит финансовую поддержку до конца года.

