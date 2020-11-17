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На что способна вакцина. Индекс Nikkei обновил максимум с 1991 года — спустя почти 30 лет

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) 17 ноября открылись ростом на фоне продолжающегося укрепления индексов в Нью-Йорке.

Как сообщает ТАСС, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний, за 15 минут (к 3:15 мск) поднялся на 0,39 % — до отметки 26 007,04 пункта. Таким образом, он преодолел психологически важный барьер в 26 тысяч пунктов впервые с июня 1991 года.

Тенденцию задаёт подъём в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones 16 ноября вырос на 1,32 %. Инвесторы проявляют оптимизм после информации об эффективности вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna из США.

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Комментарии (3)

Alex001
Ну а теперь кто-нибудь выпустит новость, что с разработкой вакцин проблемы, и можно назад закупать подешевевшие недавно проданные акции. Профит жеж.
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