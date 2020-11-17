На что способна вакцина. Индекс Nikkei обновил максимум с 1991 года — спустя почти 30 лет

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) 17 ноября открылись ростом на фоне продолжающегося укрепления индексов в Нью-Йорке.



Как сообщает ТАСС, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний, за 15 минут (к 3:15 мск) поднялся на 0,39 % — до отметки 26 007,04 пункта. Таким образом, он преодолел психологически важный барьер в 26 тысяч пунктов впервые с июня 1991 года.

