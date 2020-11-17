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В Госдуме заявили об идее упразднения Роспечати и Россвязи

Правительство может сократить Роспечать и Федеральное агентство связи (Россвязь), сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры, — приводят слова Хинштейна «Известия» 17 ноября. — Я думаю, что это вопрос ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — вопрос их будущего в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что идёт обсуждение».

В правительстве хотят пересмотреть устройство и других структур исполнительной власти. Изменения должны оптимизировать работу системы и экономить бюджет. В нулевые уже пытались провести административную реформу, напомнил депутат изданию. Это было создание трёх уровней федеральной власти: министерства, службы и агентства. «Сегодня мы понимаем, что реформа не дала ожидаемого результата. По сути, от неё отказались. В ряде ведомств агентств нет. Мне кажется, что этот вопрос тоже можно было бы сегодня решить — сократить число агентств, которые дублируют функции министерств», — считает Хинштейн.

16 ноября глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами предложил провести оптимизацию штата госслужащих с 1 января до 1 апреля 2021 года. Штат центральных аппаратов федеральных органов власти должен быть сокращён на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.

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