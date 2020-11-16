В России к 2023 году собираются упразднить региональные конституционные суды

Как сообщает 16 ноября ТАСС , одобрены поправки ко второму чтению законопроекта о механизме прекращения полномочий судей. Законопроект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным и принят в первом чтении 21 октября. Он описывает механизм прекращения полномочий судей Советом Федерации по представлению главы государства в случае совершения ими серьезных проступков.

Конституционные суды субъектов РФ планируется упразднить к 1 января 2023 года. Однако регионы получат право создавать конституционные советы при законодательных собраниях.

Профильный комитет по госстроительству и законодательству ко второму чтению рекомендовал поправку, согласно которой «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются». В то же время регионы получат право принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти.

Когда закон вступит в силу, региональные конституционные суды не смогут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел «должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты до дня» принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, «но не позднее 1 января 2023 года». Судьям, которым придётся выйти в отставку, обещают сохранение положенных по закону гарантий.

Комитет поддержал ещё одну поправку, которая утверждает, что «мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации».