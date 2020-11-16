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16.11.2020 20:38
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Пожар на миллион. На Варшавской огонь превратил Mini Cooper в груду железа

Автомобильный пожар тушили в Московском районе Петербурга вечером в понедельник, 16 ноября. Машина сгорела до «скелета» за считанные минуты.

Полыхающий Mini Cooper показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях добавляют, что пожарные приехали на Варшавскую меньше, чем за пять минут, но огонь уже полностью охватил припаркованную машину.

Как уточнили в региональном МЧС, заявка с Варшавской улицы, 98, поступила в 18:43. Силами двух расчётов и девяти человек Mini Cooper потушили за двадцать минут, в нём сгорело всё, что могло гореть. «Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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